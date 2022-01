Tensione in via Ligea: si ribalta un tir, l'intervento di Strade Sicure

Tensione, questa sera, in via Ligea. Per cause da accertare, un grosso tir si è ribaltato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di Strade Sicure: non poco impegno è stato necessario per rimettere in sicurezza il camion, liberando la strada.

Il camion era diretto alla zona dedicata al carico della merce da trasportare, quando, all'altezza della rotatoria, per una manovra errata, si è ribaltato. Illeso il conducente. Tanto spavento, dunque, ma nessuna grave conseguenza.