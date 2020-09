Si schianta contro un muro, mentre è in scooter: muore uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni è morto oggi pomeriggio, intorno alle 18, mentre si trovava in sella alla sua moto da cross. Stando alla dinamica, avrebbe impattato a ridosso di un muro posto a margine della carreggiata in località Santa Caterina. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e i carabinieri di Sapri. Ogni tentativo, purtroppo per la vittima, è risultato inutile. soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Sapri. L'uomo era originario di Morigerati.

