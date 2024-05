Brutto incidente, questa mattina, a Torrione: alle prime luci dell'alba, un automobilista avrebbe perso il controllo della guida, finendo sulle vetture parcheggiate. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, ma solo tanto spavento.

Sul posto, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto, nonchè Strade Sicure per la messa in sicurezza del tratto di strada.