Incidente sulla statale 18, tra Sapri e Villammare: turista travolto da un'auto

Tensione, nel pomeriggio, lungo la statale 18, tra Sapri e Villammare. Un turista, infatti, per cause da accertare, è stato travolto da un'auto: soccorso dallo stesso conducente della vettura, il malcapitato è stato poi raggiunto dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.

Gli accertamenti

Indaga, intanto, la Polizia Stradale, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.