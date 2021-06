Incidente a Salerno, 44enne investito da autobus: è grave

Dramma, nella serata di ieri, in pieno centro a Salerno, dove un 44enne è stato investito accidentalmente da un autobus di Busitalia in via dei Principati.

I soccorsi

L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che, a causa delle gravi ferite riportate, lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. L’autista del bus è stato sottoposto ad esame tossicologico dai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.