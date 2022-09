Incidente a Velia, camion contro un muro: ferito il conducente

Brutto incidente, all'alba di oggi, a Velia:per cause da accertare, un camion che trasportava frutta è sbandato e si è schiantato contro il muro di un ponte, a ridosso di una curva, nei pressi dell’area archeologica. A causare il sinistro, probabilmente, l'asfalto reso viscido dalla pioggia.

I soccorsi

Sul posto, i vigili del fuoco per estrarre il conducente incastrato tra le lamiere: il malcapitato è stato trasferito presso l'ospedale di San Luca per le cure del caso. Indagano, i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Accertamenti in corso.