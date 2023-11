Incidente nella notte a Vettica di Amalfi: Audi tampona un'auto in sosta e si ribalta

Incidente nella notte, in località Vettica di Amalfi, lungo la statale Amalfitana: come riporta Il Vescovado, in via Augustariccio, un'Audi A1 che viaggiava in direzione Positano è improvvisamente sbandata, tamponando un'auto in sosta, per poi ribaltarsi.

Gli accertamenti

Il malcapitato è stato soccorso presso il presidio di Castiglione per le cure del caso. Indagano, dunque, i carabinieri per stabilire le cause dell'accaduto.