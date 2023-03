Incidente a Torrione, donna travolta da un'auto mentre attraversa la strada

Tragedia sfiorata, ieri, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove una donna è stata investita da un'automobile nei pressi della chiesa di Santa Croce, in via Abella Salernitana, mentre attraversava la strada.

I soccorsi

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata al pronto soccorso del “Ruggi d'Aragona” dov'è stata presa in cura dai medici per via delle contusioni e dei traumi riportati a seguito dell'impatto con la vettura. Le sue condizioni di salute, fortunatamente non sono gravi.