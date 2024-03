Salerno, tamponamento tra auto e camionetta dell'Esercito

Paura, questa sera, nella zona industriale di Salerno, dove si è verificato un tamponamento tra un’automobile (Opel Corsa) e una camionetta dell’Esercito. L’impatto è avvenuto, precisamente, in via Acquasanta e, fortunatamente, non risultano feriti. Sul posto, comunque, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che hanno ascoltato sia la testimonianza del conducente della vettura sia quella dei soldati.