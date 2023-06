Incidente violento tra auto e moto a Pontecagnano: 25enne in ospedale

Paura, nella tarda mattinata di oggi, a Pontecagnano Faiano, dove una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un’auto (Pick Up) che stava girando verso le scuole in via Aldo Moro.

I soccorsi

Nel violento impatto il conducente della moto - un ragazzo di 25 anni - è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato trasportato d'urgenza, da un'ambulanza del Vopi, all'ospedale di Salerno. Apprensione per le sue condizioni di salute. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale e dei carabinieri.