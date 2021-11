Pontecagnano, auto sbanda e si schianta contro una vetrata: donna in ospedale

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, a Pontecagnano, dove un’automobile si è improvvisamente schiantata contro la vetrata di un’agenzia pubblicitaria, in via Aldo Moro, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna alla guida della vettura all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”: le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia Municipale, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere la vettura.