Incidente in via Allende tra due auto: una vettura si ribalta, si indaga

Brutto incidente in via Allende, a Salerno: nei pressi della rotatoria che conduce alla zona industriale, infatti, due auto si sono scontrate e, per l'impatto, una delle due vetture si è anche ribaltata.

Gli accertamenti

Sul posto, i sanitari del Vopi e la Polizia Municipale per i rilievi del caso: si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Fortunamente, nessuna grave conseguenza.