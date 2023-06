Incidente tra due auto in via Allende, una si ribalta: un ferito

Brutto incidente stamattina, in via Allende, all'altezza del PalaTulimieri. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate ed una delle vetture si è anche ribaltata. Un giovane è rimasto ferito alla spalla e al polso ed è stato trasportato all'ospedale Ruggi dai sanitari della Croce Bianca, intervenuti anche con l'auto medica.

Sul posto, anche la Polizia Municipale e Strade Sicure. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.