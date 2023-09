Incidente in via Allende: auto sbanda e finisce contro un muro

Brutto incidente stradale, sabato sera, in via Allende. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo contro il muro di cinta di un locale sulla litoranea.

L'intervento

Sul posto, le forze dell'ordine, gli operatori di Strade Sicure e i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato alla guida: accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.