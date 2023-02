Incidente tra auto e moto a Salerno: centauro ferito, il conducente si dà alla fuga

Non accennano a diminuire gli incidenti stradali a Salerno. Paura, questa mattina, in via Salvador Allende, dove un'automobile ha tamponato una moto, facendo cadere sull'asfalto l'uomo che era in sella allo scooter.

I soccorsi

Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito via. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. Il malcapitato rimasto ferito è stato trasportato al pronto soccorso del “Ruggi d'Aragona” per accertamenti.