Incidente a Pontecagnano, donna investita da un'auto: è grave

Dramma, martedì sera, a Pontecagnano, dove una donna di 56 anni, E.G le sue iniziali, è stata investita da un’auto (Opel Antara) in via Vespucci in località Sant’Antonio. Alla guida della vettura c’era un uomo residente a Bellizzi che si è fermato a soccorrerla.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la 56enne all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è tuttora ricoverata in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Il conducente della vettura è stato identificato e sottoposto ai test per alcol e droga.

Le indagini

Intanto, sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri di Pontecagnano che, dopo i rilievi sul luogo dell’incidente, hanno ascoltato la testimonianza dell’uomo di Bellizzi, che potrebbe aver travolto la donna a causa della scarsa illuminazione della strada. Le indagini, comunque, sono ancora in corso.