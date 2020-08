Incidente vicino al parco del Mercatello: si ribalta un'auto

Incidente, stamattina, intorno alle 11, in via Angrisani, nei pressi del Parco del Mercatello. Per cause da accertare, infatti, un'auto si è ribaltata: miracolosamente illeso, il conducente che ha subito solo un forte spavento.4

L'intervento

Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi, per i quali è stato necessario chiudere il tratto temporaneamente. Si indaga.