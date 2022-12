Incidente tra due auto a Polla, una si capovolge: due feriti

Momenti di paura, questa mattina, a Polla, dove due automobili si sono scontrate in via Annia. A seguito del violento impatto, una delle vetture si è capovolta finendo la sua corsa in un terreno agricolo che costeggia la carreggiata

I soccorsi

Due le persone rimaste ferite: un medico e una ragazza, che sono stati condotti all’ospedale “Luigi Curto” per essere medicati e sottoposti ad accertamenti. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale.