Paura, questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove un’auto (Toyota) si è improvvisamente schiantata contro un palo per cause in corso di accertamento. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti i volontari di Strade Sicure e gli agenti della Polizia Municipale. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.