Agropoli, auto contro palo della linea telefonica: il conducente scappa a piedi

Mistero ad Agropoli dove, nella notte tra sabato e domenica, un’automobile è improvvisamente uscita fuori dalla carreggiata andando ad urtare prima contro un muro e poi contro un palo della rete telefonica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

L’incidente si è verificato in via Belvedere, a poca distanza dalla Baia di Trentova. Il conducente della vettura, invece di telefonare alle forze dell’ordine, è fuggito a piedi, abbandonandola lungo la strada. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il palo, la cui caduta ha, inevitabilmente, comportato qualche disagio agli utenti della rete fissa, rimasti isolati per qualche ora. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del conducente.