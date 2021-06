Incidente tra due auto ad Agropoli: soccorsi i feriti

Il violento impatti si è verificato, ieri sera, in via Belvedere. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i carabinieri

Momenti di paura, ieri sera, ad Agropoli, dove due automobili si sono scontrate in via Belvedere per causa in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno fornito assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incidente che, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite, ma solo lesioni e contusioni. Forte, comunque, lo spavento. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.