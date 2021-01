Incidente ad Agropoli, auto si schianta contro muro: illesi due giovani

Momenti di paura, nella serata di ieri, ad Agropoli, dove un’automobile (Mini Cooper), con a bordo due ragazzi del posto, è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un muro e poi carambolata nuovamente sulla strada.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto in via Belvedere ma, fortunatamente, non risultano feriti. La vettura, invece, ha subito danni alla carrozzeria e non solo. Sul posto sono giunti i tecnici del Pissta e i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro attraverso la testimonianza dei due giovani rimasti illesi e dei rilievi di rito.