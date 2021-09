Incidente tra due auto a Battipaglia: nove feriti, uno è grave

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Battipaglia, dove due automobili (Fiat Punto e Volkswagen Golf) si sono scontrate in via Belvedere. Nove persone sono rimasti feriti: il più grave è stato sbalzato dalla vettura. Si tratta di un giovane di 18 anni di Capaccio Paestum, condotto privo di conoscenza all'ospedale di Eboli. Nella stessa automobile viaggiavano altri quattro ragazzi, tutti residenti nella Città dei Templi e che hanno riportato traumi e ferite in varie parti del corpo. In codice giallo anche i passeggeri dell'altra vettura, tutti di origine marocchina: anche per loro il trasferimento in ospedale in seguito a contusioni e traumi.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze dell’Humanitas e della Croce Rossa che hanno condotto i feriti tra gli ospedali di Eboli e Salerno. Il più grave è un ragazzo di 18 anni, che è stato trasportato d’urgenza al nosocomio ebolitano, ma non è in pericolo di vita.