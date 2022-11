Incidente stradale, ieri sera, in via Benedetto Croce: per causa da accertare, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata.

L'intervento

Sul posto le forze dell’ordine e gli operatori di Strade Sicure che hanno lavorato per ripristinare la sicurezza nella zona. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza.