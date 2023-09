Incidente in via Benedetto Croce: auto sbanda e finisce contro una vettura in sosta, 1 ferito

Brutto incidente, oggi pomeriggio, in via Benedetto Croce, a Salerno. Per cause da accertare, infatti, un'auto è sbandata, finendo contro un'altra vettura parcheggiata. Danni ingenti, per quest'ultimo veicolo.

Il bilancio del sinistro è di un ferito, affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi e Strade Sicure per il ripristino della viabilità.