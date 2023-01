Incidente in via Benedetto Croce: auto sbanda e sfonda una ringhiera

Brutto incidente in via Benedetto Croce, a Salerno, nel primo pomeriggio di oggi. Un'auto, infatti, per cause da accertare, è improvvisamente sbandata, finendo sul marciapiede e arrivando a sfondarne la ringhiera.

Fortunatamente, nulla di gravissimo, ma ingenti i danni alla vettura coinvolta. Sul posto, la Polizia Municipale per i rilievi del caso: si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.

Foto di Antonio Capuano