Incidente tra due auto in via Cacciatori dell'Irno: arrivano i carabinieri

Paura, nella tarda mattinata odierna, per un incidente tra due automobili in via Cacciatori dell’Irno, ossia la discesa che collega via Luigi Guercio con via Silvio Baratta.

I disagi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno deviato momentaneamente la circolazione veicolare per ricostruire insieme ai due conducenti, che fortunatamente non hanno riportato ferite, l’esatta dinamica del sinistro.