Dramma sfiorato in via Calenda: auto in corsa si schianta nel cortile della scuola

Si è temuto il peggio, ieri mattina, in via Salvatore Calenda a Salerno, dove - riporta Il Mattino - un’automobile in corsa è finita nel cortile antistante la scuola elementare e dell’infanzia “Luigi Buonocore”.

Tragedia sfiorata

La vettura si è schiantata contro un altro veicolo in sosta nei pressi dell’ingresso della scuola. Il boato è stato fortissimo. Ma, fortunatamente, il cortile era deserto. Alla guida c’era una donna che è rimasta ferita e, successivamente, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.