Donna travolta da un'auto a Battipaglia: è caccia al pirata della strada

Dramma a Battipaglia, dove una 61enne è stata travolta da un’automobile in via Campania, traversa di via del Centenario. La donna – secondo quanto ricostruito – stava attraversando la strada quando, improvvisamente, è sbucata una vettura che l’ha investita e poi è fuggita senza prestare soccorso.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito la malcapitata prima al locale ospedale e poi al “Ruggi d’Aragona” di Salerno: le sue condivisioni di salute sarebbero gravi, la prognosi rimane riservata. Intanto, proseguono le indagini della Polizia Municipale per risalire all’identità del pirata della strada: acquisiste le immagini del sistema di videosorveglianza della zona ed ascoltati alcuni testimoni.