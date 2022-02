Incidente a Salerno, donna investita da scooter mentre attraversa la strada

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in pieno centro a Salerno, dove una donna è stata investita da un motorino in via Carmine, nei pressi dell’edicola. Alla guida dello scooter, che a sua volta si è schiantato contro alcuni paletti, c’era un ragazzo, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere sia la malcapitata che stava attraversando la strada sia il ragazzo che guidava il motorino. Presenti anche gli agenti della Polizia e i carabinieri.