Incidente in via Carmine, ragazza con lo scooter si schianta contro un palo della luce

Tragedia sfiorata, intorno alle 3 della scorsa notte, in via Carmine a Salerno, dove una ragazza in sella ad uno scooter si è schiantata contro un palo della luce nei pressi dell’edicola. La giovane, a seguito del violento impatto, è rimasta ferita. E, per questo, è stata condotta al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.

Le richieste dei commercianti

L’ennesimo incidente, però, ha suscitato ancora una volta l’amarezza di residenti e commercianti di via Carmine che, da quattro mesi, hanno richiesto tramite una corposa raccolta firme (consegnata ad un consigliere comunale di maggioranza) l’installazione delle bande sonore (già presenti in Piazza San Francesco) e di una nuova segnaletica stradale visto che quella presente non si legge più. Finora, però, non hanno ricevuto alcuna risposta. Gli stessi commercianti lamentano, inoltre, condizioni di degrado per via della sporcizia presente lungo le strade, il mancato completamento della piantumazione degli alberi promessa e uno scarso controllo da parte delle forze dell'ordine.