Incidente tra auto e moto nel salernitano: uomo trasportato in ospedale

Momenti di paura, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento all’incrocio tra via Castaldi e Corso Marconi regolato da un semaforo.

I soccorsi

Ad avere la peggio l’uomo che era in sella alla moto, il quale è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale per accertamenti. Avrebbe riportato, fortunatamente, solo lievi ferite e contusioni. Su dinamica e responsabilità sono in corso le indagini della Polizia Municipale.