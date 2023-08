Incidente a Scafati, Suv si schianta contro un'auto e si ribalta

Paura, oggi pomeriggio, all’incrocio tra Corso Nazionale e via Battisti a Scafati, dove un Suv si è schiantato contro un’ automobile che sostava in doppia fila. Il Suv, a causa del violento impatto, si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.