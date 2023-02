Incidente tra auto e moto a Capaccio: grave 33enne

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, a Capaccio Paestum, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Chiorbo per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, è rimasto gravemente ferito, il 33enne in sella allo scooter, che è caduto rovinosamente sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è ricoverato in prognosi riservata. Su responsabilità e dinamica del sinistro indagano i carabinieri.