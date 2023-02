Brutto incidente a Salerno: due moto, per cause da accertare, si sono scontrate in via Cilento, nel centro di Salerno. Sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Gli accertamenti

Ferito, uno dei due centauri coinvolti: si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.