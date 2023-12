Incidente in via Croce: automobilista perde il controllo della guida e finisce nella scarpata

In azione anche lo speciale nucleo fluviale dei vigili del fuoco per recuperare un’auto che, nella mattinata di oggi, è sbandata precipitando in un burrone mentre percorreva via Croce, tra Salerno a Cava. Non è risultata idonea la gru dei caschi rossi per l'intervento, tanto che è stato necessario far ricorso ad un mezzo privato.

Il fatto

Illeso miracolosamente l'uomo salernitano che ha perso il controllo del veicolo e che, dopo l'incidente, ha allertato i soccorsi.