Incidente a Battipaglia, 12enne col monopattino elettrico travolto da un'auto

Tragedia sfiorata, ieri sera, nei pressi di via Da Vinci, nel quartiere Taverna a Battipaglia, dove un ragazzino di 12 anni, mentre era su un monopattino elettrico, è stato investito da un’automobile

I soccorsi

Sul posto - riporta La Città - sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto all’ospedale “Santa Maria della Speranza”: per fortuna, le sue condizioni di salute non sono gravi. Il 12enne sembra che non avrebbe potuto condurre il monopattino elettrico poiché di età inferiore ai 14 anni. Quel tipo di mezzo, infatti, può essere guidato soltanto da giovani over 14 muniti di casco se under 18.