Incidente tra quattro auto ad Agropoli: due feriti, donna in ospedale

Paura, questa mattina, ad Agropoli, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro automobili in via Dante Alighieri.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti due conducenti: una donna, che è stata trasportata in ospedale a Vallo della Lucania, ed un giovane che però non ha riportato gravi ferite. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti della Polizia Municipale.