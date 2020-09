Incidente a Scafati, moto sbanda e finisce contro un container: grave 19enne

Sono ore di apprensione a Scafati per le sorti di un ragazzo di 19 anni del posto che, l’altro ieri notte, ha perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro il container di un cantiere dell’Enel distribuzione usato per la raccolta del materiale di risulta. L’incidente si è verificato, intorno alle 4, in via Dante Alighieri, in località Bagni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorritori

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nel violento impatto ha riportato varie fratture, contusioni e un trauma cranico. La prognosi è riservata. Intanto, proseguono le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e soprattutto la causa del sinistro.