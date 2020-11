Incidente vicino via De Granita: ferito un centauro

Brutto incidente, stamattina, all’incrocio tra via Paolo De Granita e via Costantino l’Africano a Salerno. Come riporta Salernonotizie, per cause ancora da accertare si sono scontrati un’auto ed uno scooter di grossa cilindrata.

I soccorsi

Ad avere la peggio il centauro: a soccorrerlo, i sanitari del 118. Accertamenti in corso, intanto, per verificare la dinamica e le cause del sinistro.