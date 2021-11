Sarno, uomo perde il controllo della sua Ford e colpisce auto in sosta

Nella notte tra sabato e domenica 14 un uomo ha perso controllo della sua Ford ed ha colpito un'autovettura in sosta lungo via De Liguori, a Sarno. A seguito dell'urto - ci segnala un lettore - entrambe le auto sono rimaste danneggiate. L'uomo non ha riportato ferite. Se nei pressi dello scenario del sinistro si fosse trovato qualche pedone, l'incidente avrebbe avuto sicuramente conseguenze peggiori.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato del locale Commissariato. I residenti di Via de Liguori sono preoccupati dall'accaduto. Le auto a forte velocità, nel centro storico, mettono a repentaglio l'incolumità dei cittadini. I limiti di velocità non vengono rispettati. Servono maggiori controlli e provvedimenti urgenti da parte dell'amministrazione comunale. Viste le caratteristiche della strada e dato che non sono presenti marciapiedi andrebbe istituita una zona traffico limitato.