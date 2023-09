Incidente a Salerno, auto sbanda e urta contro un muro

Paura, la scorsa notte, in Via degli Etruschi, a Salerno, dove un’auto (Lancia Y) ha urtato improvvisamente contro il muro di una recinzione per cause in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto nel tratto che da Fratte conduce e Matierno. Fortunatamente, il conducente e gli altri passeggeri non hanno riportate ferite. Sul posto sono giunti gli uomini di Strade Sicure e le forze dell’ordine.