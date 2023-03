Incidente frontale tra Jeep e moto ad Angri: giovane trasportato d'urgenza in ospedale

Paura nella tarda serata di ieri, ad Angri, dove una moto e una Jeep Renegade si sono scontrate in via dei Goti Nel violento impatto, il ragazzo che era in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando vari traumi e perdendo conoscenza.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza il giovane all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, dov'è tuttora ricoverato. Illeso, invece, il conducente della vettura che si è fermato a prestare soccorso. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano polizia municipale e forze dell'ordine.