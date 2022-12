Incidente a Salerno, auto sbanda e si schianta contro ristorante

Paura, questa mattina, nel quartiere Fratte a Salerno, dove un’auto è uscita fuori dalla carreggiata - probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia - schiantandosi contro l’ingresso di un ristorante.

La paura

L’incidente è avvenuto intorno alle 7, in via dei Greci, nei pressi della rotatoria che conduce sia a Pellezzano sia verso Baronissi. Fortunatamente non risultano feriti. Ingenti, invece, i danni alla saracinesca e ad una delle vetrate del ristorante.