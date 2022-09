Tensione, nel primo pomeriggio, in via Dei Greci, nei pressi del centro commerciale Le Cotoniere: un’auto, per cause da accertare, è improvvisamente sbandata, ribaltandosi.

L'intervento

Sul posto Strade Sicure e i sanitari del 118 per soccorrere il conducente. Si indaga per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro.