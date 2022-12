Incidente tra auto e moto a Salerno: centauro in ospedale

Paura, questa sera, in via dei Mille, nel quartiere Pastena a Salerno, dove una moto e un’automobile si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

A causa del violento impatto, il ragazzo in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando diverse ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona per accertamenti.