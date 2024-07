Dramma sfiorato in via dei Principati: tampona 2 auto, fugge e provoca un secondo incidente

Dramma sfiorato, ieri sera, in via Dei Principati, a Salerno, dove una donna ha perso il controllo della guida della sua auto, tamponando due vetture per poi darsi alla fuga e fermarsi sul Lungomare Tafuri, dopo aver provocato un ennesimo tamponamento.

Gli accertamenti

L'automobilista è stata soccorsa e trasferita all’ospedale “Ruggì” per accertamenti: indaga, intanto, la Polizia Municipale per risalire alle cause del sinistro.