Incidente in via Dei Principati: ragazzina investita da uno scooter

Tensione, ieri sera, a Salerno, quando una ragazzina di 15 anni è stata investita da uno scooter, in via dei Principati. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali: immediati i soccorsi del 118 per la minore e il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote che sono stati condotti in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti

Nulla di grave, fortunamente per i giovani. Indagano le forze dell'ordine per far luce sull'accaduto.