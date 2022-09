Due incidenti nella notte: ferito un centauro a Salerno, dramma sfiorato a Molina di Vietri

Notte di tensione, nel salernitano. Per iniziare, all'altezza del ponte di Molina di Vietri, dove giorni fa è stato registrato un tremendo sinistro mortale, ieri si è verificato l'ennesimo incidente: per cause da accertare, un'auto si è improvvisamente ribaltata, finendo sulle vetture parcheggiate lungo la corsia opposta. Miracolosamente illesi, in ogni caso, i tre giovani a bordo: "Si può restare ancora inermi e non fare nulla? Chi di dovere ha capito che questo tratto è divenuto un cimitero? Bisogna mobilitarsi subito. Ai nostri ragazzi imploriamo prudenza, prudenza, prudenza", scrive dal Comitato Civico Dragonea che, facendosi portavoce dei residenti della zona, ha chiesto al Comune di Vietri provvedimenti per il monitoraggio della velocità sul tratto di strada dove i limiti vengono puntualmente superati.

L'altro incidente

Intanto, sempre nel corso della notte, a Salerno, all’Incrocio tra via Dei Principati e via Michelangelo Schipa, una moto che proveniva da piazza San Francesco si è scontrata con un'altra vettura che da via Pellecchia si dirigeva verso via Schipa. Ad avere la peggio, il centauro che è stato condotto al Ruggi per le cure e gli accertamenti del caso. Si indaga, intanto, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.