Incidente a Battipaglia, anziana investita da un'auto: corsa in ospedale

Momenti di paura, a Battipaglia, dove un'anziana di 85 anni è stata investita, mentre attraversava la strada, da un'automobile in via Del Centenario d'Italia, a poca distanza da Piazza San Francesco.

I soccorsi e le indagini

A soccorrerla gli altri passanti e i sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza" dov'è stata presa in cura dai medici. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Proseguono i rilievi della Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità. Il conducente della vettura si è fermato per aiutare la donna ed ha fornito la sua ricostruzione dei fatti ai vigili.